Бывший футболист московского «Динамо» оценил «Рубин» при новом тренере

17 апреля 2026, 18:11

Футболист Кирьяков: «Рубин» не улучшился с новым тренером

Экс-футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением об игре казанского «Рубина» под руководством нового главного тренера Франка Артиги.





В начале января Рашид Рахимов покинул пост наставника казанцев. Ему на смену пришел испанский тренер Франк Артига. Под его руководством команда провела шесть матчей, одержав три победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.





«Рубин» не стал лучше при новом тренере. Результат — главный показатель работы Артиги», — прокомментировал Кирьяков «РБ Спорт».



