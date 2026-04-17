Бывший футболист московского «Динамо» оценил «Рубин» при новом тренере

Футболист Кирьяков: «Рубин» не улучшился с новым тренером
Экс-футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением об игре казанского «Рубина» под руководством нового главного тренера Франка Артиги.
В начале января Рашид Рахимов покинул пост наставника казанцев. Ему на смену пришел испанский тренер Франк Артига. Под его руководством команда провела шесть матчей, одержав три победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
«Рубин» не стал лучше при новом тренере. Результат — главный показатель работы Артиги», — прокомментировал Кирьяков «РБ Спорт».
Собеседник отметил, что не понимает причин увольнения Рахимова, так как при нем клуб чувствовал себя уверенно в чемпионате. По его словам, для такого решения требовалась веская причина, а по спортивным показателям претензий к специалисту не было.
После 24 туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. В ближайшем матче 25-го тура казанцы встретятся с «Акроном».