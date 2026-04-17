Мостовой оценил шансы «Спартака» победить «Ахмат» в матче РПЛ
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи московского «Спартака» с грозненским «Ахматом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
По мнению эксперта, команда Деяна Станковича проводит непростой отрезок. После победы над «Локомотивом» и выездного кубкового успеха в игре с «Зенитом» последовала осечка в чемпионате против «Ростова», вызванная физическим истощением.
«Спартак» фаворит в этой игре примерно 55 на 45», — цитирует Мостового Metaratings.ru.На текущий момент после 24 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 42 очками, а грозненцы располагаются на девятой позиции, имея в активе 31 балл. Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 19 апреля на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.