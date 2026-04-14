Кирьяков поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о новом лимите на легионеров, который начнет действовать в РПЛ с сезона-2026/27. Его слова приводит Metaratings.ru.
По мнению экс-футболиста, ужесточение правил – «это логично», и он поддерживает это решение.
«Больше ребят будут играть, больше внимания молодым. У нас их не так много», – сказал собеседник издания.При этом он отметил, что важно не допустить ситуации, когда клубам придется ставить в состав «абы кого». Селекционерам, по его словам, придется активнее работать на юношеских турнирах и искать перспективных игроков.
Напомним, согласно проекту Минспорта, в новом сезоне в заявке команд будет не более 12 легионеров, максимум семь из них могут одновременно находиться на поле. Приказ вступает в силу с 1 июля этого года.