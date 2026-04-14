Кирьяков поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

14 апреля 2026, 19:16

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о новом лимите на легионеров, который начнет действовать в РПЛ с сезона-2026/27. Его слова приводит Metaratings.ru.





По мнению экс-футболиста, ужесточение правил – «это логично», и он поддерживает это решение.

«Больше ребят будут играть, больше внимания молодым. У нас их не так много», – сказал собеседник издания.