Бывший защитник сборной России Семёнов высказался о победе «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ
Экс-защитник сборной России Андрей Семёнов высказался о победе «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Балтикой» (2:1), а также оценил перспективы команды. Об этом пишет Metaratings.ru.
Семёнов отметил, что «Спартак» стал играть интереснее. Из команды ушли эмоциональные Абаскаль и Тедеско, а сейчас в коллективе остались более уравновешенные люди. Это положительно сказалось на результатах команды, пояснил бывший защитник.
Под руководством Карседо «Спартак» обрёл уверенность и стал играть более слаженно. Эти изменения позволили команде одержать победу над «Балтикой» и сейчас она находится в лидирующей группе, подчеркнул Семёнов.
После четырёх туров «Спартак» занимает третью строчку в таблице РПЛ, набрав девять очков. 23 августа «красно-белые» встретятся с «Зенитом» на стадионе «Лукойл Арена», начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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