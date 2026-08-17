Бывший защитник сборной России Семёнов высказался о победе «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ

17 августа 2026, 16:15

Семёнов: из «Спартака» ушли Абаскали и Тедеско, сейчас там адекватные люди

Фото: iStock/matimix

Экс-защитник сборной России Андрей Семёнов высказался о победе «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Балтикой» (2:1), а также оценил перспективы команды. Об этом пишет Metaratings.ru.