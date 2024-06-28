Бывший футболист Шишкин раскрыл секрет успеха сборной Грузии на Евро 2024

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Сборная Грузии на чемпионате Европы по футболу удачно использовала шанс, когда португальцы набрали шесть очков и выставили второй состав.
Такое мнение высказал бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин.
Ранее грузинская команда преодолела барьер группового этапа, обыграв в последнем матче соперников из Португалии.
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Ранее грузинская команда преодолела барьер группового этапа, обыграв в последнем матче соперников из Португалии.
«На групповом этапе грузины прекрасно воспользовались шансом, когда португальцы набрали шесть очков и выставили второй состав. И командной игры у них не получилось. А Грузия просто прекрасно провела матч. Они в первый раз на Евро, и сразу вышли из группы, пусть и с третьего места. Для страны это потрясающий успех», – поделился Шишкин с «РБ Спорт» впечатлениями от игры.Теперь в 1/8 финала сборная Грузии встретится с командой Испании. Матч начнётся 30 июня в 22:00 мск.
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Лора Луганская