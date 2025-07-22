Сантос: матчи с клубами из Европы показывают, что «Зенит» в очень хорошей форме

22 июля 2025, 13:36

Фото: iStock/gorodenkoff

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос в беседе с Metaratings.ru рассказал о своих впечатлениях от летних товарищеских матчей против европейских команд.





Сантос подчеркнул, что сегодня важно играть с зарубежными клубами. По его словам, матчи с иностранными командами показывают, что «Зенит» в очень хорошей форме и на правильном пути.





«Эти крупные победы дают возможность вспомнить, как качественно мы проводили те сезоны в Лиге чемпионов, которые я застал. Мне кажется, последние товарищеские игры показывают, что «Зенит» здорово смотрится на фоне команд из других европейских лиг, и нам есть куда расти. Это значит, что у команды большой потенциал, и мы собираемся максимально развивать его», — цитирует Сантоса Metaratings.ru.