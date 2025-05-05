РФС настаивает на проведении товарищеского матча сборной с Индонезией в Москве

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В сентябре запланированы товарищеские матчи основной и молодёжной сборных России против соперников из Индонезии. Российский футбольный союз (РФС) настаивает на проведении игры главной команды страны в Москве.
В настоящее вопрос выбора места проведения матчей является главным камнем преткновения в переговорах двух футбольных федераций, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Не исключён вариант, при котором молодёжная команда отправится играть на острова Юго-Восточной Азии, а первая сборная примет соперников из Индонезии в Москве.
Индонезия занимает 123-е место в рейтинге, составляемом Международной федерацией футбола (ФИФА). Команда России ранее никогда не встречалась с национальной сборной этой страны. С Индонезией играла сборная СССР в 1/4 финала Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Первая игра неожиданно закончилась нулевой ничьей. В переигровке советские футболисты разгромили соперников со счётом 4:0.
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Индонезия занимает 123-е место в рейтинге, составляемом Международной федерацией футбола (ФИФА). Команда России ранее никогда не встречалась с национальной сборной этой страны. С Индонезией играла сборная СССР в 1/4 финала Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Первая игра неожиданно закончилась нулевой ничьей. В переигровке советские футболисты разгромили соперников со счётом 4:0.
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Александр Бойцов