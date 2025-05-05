«Они заслужили»: Егор Титов желает «Краснодару» стать чемпионом России

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Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов порассуждал о возможном исходе чемпионской гонки в МИР Российской премьер-лиге, вышедшей на финишную прямую. Он считает, что футболисты «Краснодара» и сам клуб заслужили право стать чемпионами.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru экс-футболист подчеркнул, что не является болельщиком ни Зенита, ни Краснодара. Однако он признался, что симпатизирует владельцу южного клуба Сергею Галицкому.
При этом он отметил, что если победу в чемпионате одержит «Зенит», в этом не будет какой-то несправедливости. Это будет означать лишь то, что клуб заслужил седьмое чемпионство подряд, сумел использовать свои сильные стороны и ошибки соперников. Любой исход турнира следует принять как данность, заключил Егор Титов.
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«Человек, который сделал сам эту команду и вкладывает средства в клуб, в город. Я уверен, что он продолжит это делать. И это все знают, болельщики понимают. Поэтому чисто с этой точки зрения, что команда заслужила, я пожелаю, чтобы чемпионом стал "Краснодар"», — сказал бывший капитан столичного «Спартака».
При этом он отметил, что если победу в чемпионате одержит «Зенит», в этом не будет какой-то несправедливости. Это будет означать лишь то, что клуб заслужил седьмое чемпионство подряд, сумел использовать свои сильные стороны и ошибки соперников. Любой исход турнира следует принять как данность, заключил Егор Титов.
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