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«Они заслужили»: Егор Титов желает «Краснодару» стать чемпионом России

Егор Титов считает, что «Краснодар» достоин стать чемпионом России
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Егор Титов порассуждал о возможном исходе чемпионской гонки в МИР Российской премьер-лиге, вышедшей на финишную прямую. Он считает, что футболисты «Краснодара» и сам клуб заслужили право стать чемпионами.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru экс-футболист подчеркнул, что не является болельщиком ни Зенита, ни Краснодара. Однако он признался, что симпатизирует владельцу южного клуба Сергею Галицкому.

«Человек, который сделал сам эту команду и вкладывает средства в клуб, в город. Я уверен, что он продолжит это делать. И это все знают, болельщики понимают. Поэтому чисто с этой точки зрения, что команда заслужила, я пожелаю, чтобы чемпионом стал "Краснодар"», — сказал бывший капитан столичного «Спартака».

При этом он отметил, что если победу в чемпионате одержит «Зенит», в этом не будет какой-то несправедливости. Это будет означать лишь то, что клуб заслужил седьмое чемпионство подряд, сумел использовать свои сильные стороны и ошибки соперников. Любой исход турнира следует принять как данность, заключил Егор Титов.

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РФС настаивает на проведении товарищеского матча сборной с Индонезией в Москве
05 мая 2025, 16:04

Фото: istockphoto/Pixfly

В сентябре запланированы товарищеские матчи основной и молодёжной сборных России против соперников из Индонезии. Российский футбольный союз (РФС) настаивает на проведении игры главной команды страны в Москве.
В настоящее вопрос выбора места проведения матчей является главным камнем преткновения в переговорах двух футбольных федераций, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Не исключён вариант, при котором молодёжная команда отправится играть на острова Юго-Восточной Азии, а первая сборная примет соперников из Индонезии в Москве.

Индонезия занимает 123-е место в рейтинге, составляемом Международной федерацией футбола (ФИФА). Команда России ранее никогда не встречалась с национальной сборной этой страны. С Индонезией играла сборная СССР в 1/4 финала Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Первая игра неожиданно закончилась нулевой ничьей. В переигровке советские футболисты разгромили соперников со счётом 4:0.

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«Шансы ещё есть»: Экс-хоккеист Коньков верит в московское «Динамо» в серии с «Трактором»
Экс-хоккеист Коньков считает, что у «Динамо» есть шансы в серии с «Трактором»
05 мая 2025, 15:17

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Столичное «Динамо» не стоит окончательно сбрасывать со счетов, у команды ещё есть шансы в противостоянии с челябинским «Трактором». Такое мнение высказал бывший хоккеист «бело-голубых» Сергей Коньков, дважды выигрывавший вместе с клубом Кубок Гагарина.
Напомним, челябинцы ведут в серии со счётом 3:1. Они выиграли два первых матча у себя дома, а затем, когда команды переехали в Москву, упрочили своё преимущество, добившись победы в третьей игре подряд. Лишь в третьем матче «Динамо» сумело одержать победу, сократив отставание в противостоянии, которое продлится до четырёх побед одной из команд.

В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru Коньков признал, что все козыри сейчас у «Трактора» и они постараются закончить серию в следующем матче у себя дома.

«"Динамо" прижато к стенке, и для них игра в Челябинске — это очередной матч жизни. У москвичей есть шансы, они показали, как могут играть в Казани. "Динамо" может зацепиться. Молодцы, что взяли один матч, это даст немного кислорода, поднимет боевой дух», — сказал экс-хоккеист.

Он отметил, что все игры проходили очень упорно. Единственный матч, где отрыв победившей команды был больше одной шайбы, выиграло как раз «Динамо». У «бело-голубых» остаются шансы на успех, несмотря на катастрофическое начало серии, заключил Коньков.

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Андрей Аршавин назвал самых важных игроков «Зенита» в центре поля
Аршавин: Тройка Вендел, Глушенков и Барриос — главная сила «Зенита»
05 мая 2025, 14:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший игрок «Зенита» из Санкт-Петербурга, лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал ключевых игроков в нынешнем составе «сине-бело-голубых». По его мнению, это Маркус Вендел, Максим Глушенков и Вильмар Барриос.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru экс-футболист назвал эту тройку главной силой современного «Зенита». Барриос, который буквально «выжигает» пространство в центре поля, Вендел с его умением активно продвигать мяч, выбирая неожиданные продолжения атаки, и Глушенков, способный не только конструировать наступательные действия, но и эффективно завершать усилия партнёров, приводили и приводят клуб к победам, считает Аршавин.

«Вендел летом уйдет, и его в любом случае придется кем-то заменить. Клаудиньо не удалось найти замену, хотя видно, что «Зенит» хотел зимой. Не получилось зимой по причинам, не связанным с футболом. Имеющиеся футболисты точно соответствуют уровню "Зенита"», — сказал бывший капитан российской сборной.

Вендел летом перейдёт в бразильский клуб «Ботафого» в рамках сделки по обмену на Луиса Энрике. По условиям этого же соглашения зимой из «Зенита» в «Ботафого» отправился полузащитник Артур. Также питерский клуб расстался с олимпийским чемпионом Клаудиньо, который уехал играть в катарскую команду «Аль-Садд».

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#сделки
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Осипов: В Медиалигу приедет играть звезда испанской Ла Лиги
05 мая 2025, 14:33

Фото: istockphoto/Pixfly

В прессе и телеграм-каналах в последнее время активно циркулируют слухи о потенциальном переходе бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в один из клубов Медиалиги. Эту информацию прокомментировал президент Медиалиги Николай Осипов.
В беседе с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он не указал конкретно на знаменитого бразильца как на новую звезду российского медийного футбола, но подтвердил, что конкретные переговоры о приезде известного в прошлом игрока Ла Лиги действительно ведутся.

«Знаю, что едет звезда Ла Лиги, и едет играть. Дани фигурировал точно. Переговоры точно идут», — сказал Осипов.

Он также подчеркнул, что контакты по поводу приезда в Россию знаменитого футболиста ведутся без участия другого известного в прошлом защитника «Барселоны», организатора и владельца испанской Медиалиги Жерара Пике.

По словам Осипова, звёздный игрок в российском клубе Медиалиги не будет «свадебным генералом». Он приедет играть, а контракт будет заключён как минимум до конца текущего сезона.

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#футбол
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Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: могли отобрать очки у «Зенита»
05 мая 2025, 13:33

Фото: istockphoto/Andreyuu

Спортивный директор клуба «Пари НН» из Нижнего Новгорода Александр Удальцов прокомментировал игру своей команды против питерского «Зенита». По его мнению, игра вполне могла завершиться вничью.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru специалист отметил, что коллектив с берегов Волги мог сыграть и лучше, но определяющим всегда остаётся результат, а он оказался в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«У нас были игры, где "Пари НН" не повезло. С тем же «Динамо» в конце пенальти не забили, например, с «Зенитом» могли вничью сыграть. По игре в Санкт-Петербурге все видели, что мы приехали не отбиваться, а играть и выглядеть достойно», — сказал Удальцов.

Он подчеркнул, что футбол — это такая игра, в которой нельзя долго переживать по поводу упущенных возможностей и несбывшихся надежд. Нужно просто собраться и двигаться дальше, тогда придёт и результат, заключил спортивный функционер.

За три тура до окончания чемпионата МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» идёт на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. От зоны вылета команду отделяют пять баллов.

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#футбол
#игра
#игры
#рпл
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