Бывший футболист «Спартака» раскрыл свою зарплату в клубе

30 октября 2026, 14:00

Футболист Яковлев получал в «Спартаке» $70 тыс. в месяц

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев раскрыл размер зарплаты в московском клубе. Об этом пишет «РБ Спорт. Подкаст».





По словам Яковлева, его максимальный доход в «Спартаке» достигал примерно 70 тысяч долларов в месяц, однако на таком уровне он получал недолго. Средняя зарплата по карьере составляла 20-25 тысяч долларов.





«Конечно, когда эти деньги приходят, сразу все подряд хочется купить, улучшить уровень и качество жизни. Хорошо, что я еще путешествовал, посещал разные страны, увидел мир», — отметил Яковлев «РБ Спорт. Подкаст».

«Были люди, которые зарабатывали больше 200 тысяч долларов в месяц — как Макгиди, например», — сказал собеседник.