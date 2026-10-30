Бывший футболист «Спартака» раскрыл свою зарплату в клубе
Футболист Яковлев получал в «Спартаке» $70 тыс. в месяц
Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев раскрыл размер зарплаты в московском клубе. Об этом пишет «РБ Спорт. Подкаст».
По словам Яковлева, его максимальный доход в «Спартаке» достигал примерно 70 тысяч долларов в месяц, однако на таком уровне он получал недолго. Средняя зарплата по карьере составляла 20-25 тысяч долларов.
«Конечно, когда эти деньги приходят, сразу все подряд хочется купить, улучшить уровень и качество жизни. Хорошо, что я еще путешествовал, посещал разные страны, увидел мир», — отметил Яковлев «РБ Спорт. Подкаст».Отвечая на вопрос о случаях расточительства среди футболистов, он заявил, что конкретных примеров не помнит, но допустил, что такое случалось. При этом Яковлев подчеркнул, что не зарабатывал так много, как некоторые другие игроки «Спартака».
«Были люди, которые зарабатывали больше 200 тысяч долларов в месяц — как Макгиди, например», — сказал собеседник.Павел Яковлев выступал за «Спартак» с 2009 по 2016 год, провел 91 матч, забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. С лета 2024 по осень 2026 года он играл за медиафутбольный клуб Broke Boys, был капитаном команды, а в октябре 2026 года покинул медиаклуб.