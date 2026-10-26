Гаврилов оценил проигрыш «Спартака» в дерби с ЦСКА
Футболист Гаврилов назвал поражение от ЦСКА моральным ударом для «Спартака»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ. Об этом пишет «РБ Спорт».
Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев.
«Поражение от ЦСКА — это моральный удар по «Спартаку». Футболисты расстроились, теперь надо анализировать, что не получилось. 12 туров прошло, но еще много игр впереди. Матчи с прямым конкурентами всегда принципиальные. Понятно, что три очка для любой команды важны, но терять их в борьбе с прямыми конкурентами обиднее. Такие матчи называют борьбой за 6 очков. Хорошей игры в исполнении «Спартака» не увидел. Не могу сказать, что у ЦСКА было большое преимущество в дерби. Армейцы сыграли на ошибках «Спартака», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».
После 12 туров «Спартак» занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. ЦСКА с 25 очками располагается на третьей строчке.