«Состав неплохой»: Прудников объяснил, почему «Спартак» не может стать чемпионом

28 октября 2026, 20:52

Футболист Прудников: состав «Спартака» неплохой, но не лучший в РПЛ

Фото: Istock/matimix

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников прокомментировал результаты «красно-белых» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил комплектование состава команды.





В беседе с Metaratings.ru Прудников заявил, что «Спартак» занимает своё место в турнирной таблице РПЛ. Он отметил, что результат дерби с ЦСКА мог быть другим, если бы «армейцы» не забили в начале встречи.

«Сама игра была неплохой. «Спартак» играет нестабильно. Но я не вижу смысла говорить о заколдованности команды. Понятно, почему «Спартак» не может стать чемпионом уже десять лет. В «Спартаке» не играют лучшие россияне и иностранцы в РПЛ. Состав у команды неплохой, но не самый лучший в РПЛ. Главный тренер тоже неплохой. Ему нет смысла предъявлять претензии», — подчеркнул футболист.