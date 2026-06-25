Бывший футболист СССР оценил карьерные перспективы Дзюбы

25 июня 2026, 12:12

Футболист Мостовой о карьере Дзюбы: кто больше даст, туда и пойдет

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о ситуации с трудоустройством нападающего Артёма Дзюбы, который в конце мая покинул «Акрон». По мнению эксперта, 37-летнему форварду не стоит беспокоиться о затянувшемся поиске новой команды.





Артём Дзюба — воспитанник московского «Спартака», за который провёл 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 голевые передачи. Ранее футболист подтвердил, что намерен продолжить карьеру именно в России.





«Сейчас он свободный агент, кто больше даст, туда и пойдёт», — цитирует Мостового Metaratings.ru.