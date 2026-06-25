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Бывший футболист СССР оценил карьерные перспективы Дзюбы

Футболист Мостовой о карьере Дзюбы: кто больше даст, туда и пойдет
Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о ситуации с трудоустройством нападающего Артёма Дзюбы, который в конце мая покинул «Акрон». По мнению эксперта, 37-летнему форварду не стоит беспокоиться о затянувшемся поиске новой команды.



Артём Дзюба — воспитанник московского «Спартака», за который провёл 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 голевые передачи. Ранее футболист подтвердил, что намерен продолжить карьеру именно в России.

«Сейчас он свободный агент, кто больше даст, туда и пойдёт», — цитирует Мостового Metaratings.ru.
Он также отметил: уровень физической формы Дзюбы позволяет ему без проблем выступать в российском чемпионате. Спикер с иронией добавил, что в «в нашем чемпионате можно и Сергея Игнашевича вернуть — и он будет одним из лучших защитников».
Никита Кротов

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