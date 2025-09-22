Бывший футболист СССР высказался о матче «Зенита» с «Краснодаром»
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в девятом туре российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой рассказал Metaratings.ru, что смотрел матч в Санкт‑Петербурге и заранее сказал ребятам, что будет болеть за «Зенит», ожидая при этом победы с минимальным счётом. По его словам, в начале встречи инициативой владел «Краснодар», но примерно с середины первого тайма питерцы переняли ее и завершили тайм хозяевами положения.
После перерыва «Краснодар» ответил и упустил пару моментов.
Мостовой отметил точный пас Луиса Энрике, сравнив исполнительскую тонкость с приёмами Тотти и Фёдора Черенкова, похвалил Глушенкова за мощный и удачный удар — по его словам, всё получилось благодаря силе и точности. В итоге «Краснодар» остался лидером таблицы с 19 очками в девяти матчах, а питерский клуб поднялся на четвёртое место, имея 16 очков.
