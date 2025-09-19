Гандри: Черчесов бывает жестким, но для хорошей игры нужно проявлять характер

19 сентября 2025, 16:35

Фото: iStock/NiseriN

Защитник грозненского «Ахмата» Надер Гандри охарактеризовал Станислава Черчесова и высказался о работе под руководством 61-летнего главного тренера. Об этом пишет Metaratings.ru.





По словам спортсмена, Черчесов — выдающийся тренер с большим опытом. Гандри подчеркнул, что ему удалось изменить игрокам мышление.





«Я знал, что он работал «Ференцвароше» и в сборной России, поэтому не сомневался, что это профессионал и прекрасный тренер. Да, он бывает жёстким, но для хорошей игры нужно проявлять характер», — отметил защитник.