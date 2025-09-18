Деменко оценил игру «Зенита» на старте сезона-2025/26 в РПЛ

18 сентября 2025, 18:31

Деменко: нить дисциплины в игре «Зенита» потихоньку теряется

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал начало сезона-2025/26 для питерской команды в Российской Премьер‑Лиге.





По его словам, на главного тренера клуба Сергея Семака, вероятно, давит руководство, и с игроками ведутся разговоры, но решить всё не так просто.





«Мне кажется, нить дисциплины потихоньку теряется. Многие россияне тоже хотят играть, а в команду покупают дорогих футболистов и сразу ставят их в основу, думая, что они лучше», — добавил Деменко Metaratings.ru.