Деменко оценил игру «Зенита» на старте сезона-2025/26 в РПЛ
Деменко: нить дисциплины в игре «Зенита» потихоньку теряется
Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал начало сезона-2025/26 для питерской команды в Российской Премьер‑Лиге.
По его словам, на главного тренера клуба Сергея Семака, вероятно, давит руководство, и с игроками ведутся разговоры, но решить всё не так просто.
«Мне кажется, нить дисциплины потихоньку теряется. Многие россияне тоже хотят играть, а в команду покупают дорогих футболистов и сразу ставят их в основу, думая, что они лучше», — добавил Деменко Metaratings.ru.
После восьми туров сезона «Зенит» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 13 очков. В воскресенье, 21 сентября, команда сыграет в гостях с «Краснодаром» на «Ozon Арене». Начало матча — в 19:30 мск.