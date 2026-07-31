Бывший футболист «Зенита» раскрыл, кто может стать лучшим бомбардиром РПЛ

31 июля 2026, 14:54

Футболист Гасилин: лучшим бомбардиром РПЛ может стать Соболев

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высоко оценил перспективы Александра Соболева в нынешнем розыгрыше РПЛ. По мнению эксперта, форвард сине-бело-голубых способен завершить сезон в статусе лучшего снайпера лиги.





Поводом для оптимизма стал уверенный старт 25-летнего футболиста. В матче первого тура против тольяттинского «Акрона» (5:0) Соболев оформил дубль и отдал голевую передачу. Гасилин отметил, что соперник предоставил петербуржцам слишком много свободных зон, чем те воспользовались благодаря эффективной игре на флангах и качественным открываниям.





«В этом сезоне Саша может стать лучшим бомбардиром», — цитирует Гасилина Metaratings.ru.