Бывший футболист «Зенита» раскрыл, кто может стать лучшим бомбардиром РПЛ
Футболист Гасилин: лучшим бомбардиром РПЛ может стать Соболев
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высоко оценил перспективы Александра Соболева в нынешнем розыгрыше РПЛ. По мнению эксперта, форвард сине-бело-голубых способен завершить сезон в статусе лучшего снайпера лиги.
Поводом для оптимизма стал уверенный старт 25-летнего футболиста. В матче первого тура против тольяттинского «Акрона» (5:0) Соболев оформил дубль и отдал голевую передачу. Гасилин отметил, что соперник предоставил петербуржцам слишком много свободных зон, чем те воспользовались благодаря эффективной игре на флангах и качественным открываниям.
«В этом сезоне Саша может стать лучшим бомбардиром», — цитирует Гасилина Metaratings.ru.Эксперт также добавил, что главный конкурент Соболева за место в составе, новичок команды Луис Энрике Аугусто, не сбавляет оборотов: бразилец результативно вышел на замену и отметился дебютным голом. Гасилин убежден, что внутренняя борьба пойдет на пользу и другим игрокам атаки, включая Фелипе Казаресо.
Во втором туре РПЛ «Зенит» встретится на выезде с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа, начало — в 16:00 по московскому времени.