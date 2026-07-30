Экс-хавбек «Краснодара» высказался об игре клуба с «Рубином» в первом матче РПЛ

30 июля 2026, 18:47

Футболист Жоаозиньо: «Краснодар» сможет победить в РПЛ без Сперцяна

Фото: istockphoto/baris canverenler

Бывший хавбек «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал победу «быков» над «Рубином» (3:1) в стартовом туре РПЛ. Он оценил перспективы команды без ключевых игроков.





По словам бразильца, потеря Эдуарда Сперцяна, безусловно, скажется на коллективе. Однако матч с казанцами показал, что «Краснодар» способен справляться и без лидеров.



