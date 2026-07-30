Экс-хавбек «Краснодара» высказался об игре клуба с «Рубином» в первом матче РПЛ
Футболист Жоаозиньо: «Краснодар» сможет победить в РПЛ без Сперцяна
Бывший хавбек «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал победу «быков» над «Рубином» (3:1) в стартовом туре РПЛ. Он оценил перспективы команды без ключевых игроков.
По словам бразильца, потеря Эдуарда Сперцяна, безусловно, скажется на коллективе. Однако матч с казанцами показал, что «Краснодар» способен справляться и без лидеров.
«Их отсутствие — не приговор для команды», — цитирует Жоаозиньо Metaratings.ru.После первого тура «Краснодар» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в активе три очка. Следующий матч подопечные проведут 2 августа на домашней «Ozon Арене» против воронежского «Факела». Встреча второго тура РПЛ начнется в 18:15 по московскому времени.