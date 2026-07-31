Главный тренер «Волгаря» оценил шансы «Челябинска» на выход в РПЛ

31 июля 2026, 13:32

Тренер Колыванов: с Пилипчуком у «Челябинска» есть шанс выйти в РПЛ

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Главный тренер «Волгаря» Игорь Колыванов поделился мнением о работе своего бывшего одноклубника по московскому «Динамо» Романа Пилипчука, возглавляющего «Челябинск». Об этом стало известно 31 июля.





В беседе с корреспондентом «РБ Спорт» специалист высоко оценил прогресс уральской команды. По словам Колыванова, «Челябинск» демонстрирует интересный футбол и уже в прошлом сезоне зарекомендовал себя достойным выступлением в Первой лиге, несмотря на небольшой спад после удачного старта.



Наставник «Волгаря» отметил, что в текущем розыгрыше конкуренция в чемпионате значительно возросла за счет таких соперников, как «Урал», «Сочи», «Ротор», «Нижний Новгород» и «Торпедо». Тем не менее, он убежден, что Роман Пилипчук пользуется доверием руководства клуба и проводит качественную работу с командой.





«Мне кажется, что подопечные Пилипчука имеют все шансы для того, чтобы выйти в РПЛ в 2027-м», — добавил Колыванов.