Капитан «Спартака» озвучил планы клуба в будущем сезоне РПЛ

27 июля 2026, 13:36

Капитан «Спартака» Зобнин: клуб должен бороться за чемпионство

Фото: istockphoto/NiseriN

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что его команда должна ставить перед собой самые высокие задачи в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Своим мнением футболист поделился после разгромной победы над «Родиной» (3:0) в стартовом туре чемпионата, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена».





Напомним, что 18 июля красно-белые уступили «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Основное время завершилось ничьей (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались петербуржцы (4:2).





«Спартак» должен бороться за чемпионство», — приводит слова Зобнина Metaratings.ru.