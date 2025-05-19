Бывший футболист «Зенита» высказался о команде

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Игрокам петербургского «Зенита» не хватает мотивации, заявил Metaratings.ru экс-футболист клуба Константин Лепехин. По его мнению, многим из них хватает денег, и они насытились победами.
«Тут другие факторы играют роль — какое-то внутреннее состояние. Финансы важны, но они не всегда помогут. Если хорошо замотивировать команду Второй лиги, дать им миллиард долларов — они не обыграют «Барселону». Как бы они ни были мотивированы», — сказал собеседник.По словам Лепехина, он сам считал важной именно финансовую мотивацию, но главной ее назвать нельзя.
«Зенит» на втором месте после 29 туров текущего сезона РПЛ. Команда с 63 очками уступает «быкам» из Краснодара на один пункт. «Бело-голубые» сыграют с «Ахматом» 24 мая а 16:30, чтобы побороться за звание лучших из лучших в заключительном туре сезона.
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