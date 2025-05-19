Инвестор «Химок» Садыгов нашел деньги для погашения долгов перед игроками

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У инвестора «Химок» из Подмосковья Туфана Садыгова есть средства, чтобы погасить долги перед игроками. Как пишет Metaratings.ru, клуб получит лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.
Журналисты уточнили, что погашение долгов начнется в понедельник. Если в клубе успеют рассчитаться со всеми задолженностями до 23 мая, тогда вопрос с лицензией чисто технический.
По данным обозревателей, самые серьезные проблемы с лицензированием испытывает «Черноморец». Команда так и не решила вопрос с домашним стадионом в Новороссийске, который не соответствует требованиям РПЛ, а с хозяевами сочинского стадиона «Фишт» договоренностей еще нет.
Кроме того, получить лицензию РФС-1 хочет «СКА-Хабаровск». Команда бьется за пятое место с «Уралом» в лиге МЕЛБЕТ. Если «Черноморца» (третья строчка) не допустят, то клуб попадет в стыки. У дальневосточной команды вопрос с оборудованием для Fan ID.
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По данным обозревателей, самые серьезные проблемы с лицензированием испытывает «Черноморец». Команда так и не решила вопрос с домашним стадионом в Новороссийске, который не соответствует требованиям РПЛ, а с хозяевами сочинского стадиона «Фишт» договоренностей еще нет.
Кроме того, получить лицензию РФС-1 хочет «СКА-Хабаровск». Команда бьется за пятое место с «Уралом» в лиге МЕЛБЕТ. Если «Черноморца» (третья строчка) не допустят, то клуб попадет в стыки. У дальневосточной команды вопрос с оборудованием для Fan ID.
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Никита Кротов