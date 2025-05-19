«Спартак» не будет продлевать контракт с футболистом Масловым

Павел Маслов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Футбольный клуб «Спартак» не будет продлевать контракт с 25-летним защитником Павлом Масловым, причиной тому стали его выступления за команду «Сочи».
Как пишет издание Metaratings.ru, остаться в «Сочи» или нет футболист решит после сезона — всё зависит от того, выйдет ли клуб в Российскую премьер-лигу. Контракт Маслова со «Спартаком» истекает 31 мая 2025 года.
Футболист играет за «Спартак» с 2018 года, на его счету 78 матчей, два гола и четыре результативные передачи. В составе клуба «Сочи» Маслов провёл 19 матчей и забил один гол.
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Футболист играет за «Спартак» с 2018 года, на его счету 78 матчей, два гола и четыре результативные передачи. В составе клуба «Сочи» Маслов провёл 19 матчей и забил один гол.
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Анастасия Чубина