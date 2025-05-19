Вагнер Лав: ЦСКА-2008 мог выиграть Лигу чемпионов

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Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал заявление Валерия Газзаева о том, что «армейский клуб» образца 2008 года мог стать победителем Лиги Чемпионов, передает Metaratings.ru.
«У нас действительно была очень хорошая сыгранность, очень хорошая сплочённость. Мы уже играли вместе на протяжении четырёх лет, отлично сыгрались», — отметил Вагнер Лав.
По словам бывшего нападающего, у них были отличные шансы стать победителями этого турнира.
В сезоне-2008/09 ЦСКА выступал в Кубке УЕФА — российский клуб выиграл все матчи в группе, однако выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.
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