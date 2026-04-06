Бывший гендиректор «Динамо» предрек судьбу Гусева, если клуб не возьмет Кубок

06 апреля 2026, 13:22

Заварзин: если «Динамо» не возьмет Кубок, Гусеву понадобится новая работа

Экс-генеральный директор московского «Динамо» Юрий Заварзин заявил, что главный тренер команды Ролан Гусев и его штаб покинут клуб, если не выиграют FONBET Кубок России.





Первый финальный матч в рамках Пути РПЛ Кубка России «Динамо» проведёт с «Краснодаром» в Москве 8 апреля. Начало встречи — в 18:15 по московскому времени.





«У Гусева единственный шанс спастись — это взять Кубок», — прокомментировал Заварзин Metaratings.ru.