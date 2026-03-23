Известный российский тренер назвал потолок «Балтики» в борьбе за медали РПЛ
Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о выступлении «Балтики» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и оценил перспективы команды.
В беседе с Metaratings.ru Хомуха заявил, что «Балтике» не хватит глубины состава для борьбы за чемпионство.
«За топ-3 РПЛ команда поборется, а за титул не сможет. У неё есть ресурсы только для борьбы за «бронзу». В «Балтике» нет футболистов уровня «Зенита» и ЦСКА. Ситуативно она может оказаться выше «армейцев» в турнирной таблице. Но это связано с неудачами ЦСКА», — сообщил он.После 22 туров «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Андрея Талалаева набрали 42 очка. 5 апреля калининградцы сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо». Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.
