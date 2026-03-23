Известный российский тренер назвал потолок «Балтики» в борьбе за медали РПЛ

23 марта 2026, 17:15

Футбольный тренер Хомуха: «Балтика» поборется за топ-3 РПЛ, но не за чемпионство

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о выступлении «Балтики» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и оценил перспективы команды.





В беседе с Metaratings.ru Хомуха заявил, что «Балтике» не хватит глубины состава для борьбы за чемпионство.

«За топ-3 РПЛ команда поборется, а за титул не сможет. У неё есть ресурсы только для борьбы за «бронзу». В «Балтике» нет футболистов уровня «Зенита» и ЦСКА. Ситуативно она может оказаться выше «армейцев» в турнирной таблице. Но это связано с неудачами ЦСКА», — сообщил он.