Бывший гендиректор «Локомотива» Геркус назвал «Краснодар» и «Спартак» основными конкурентами «Зенита» в новом сезоне РПЛ

21 июля 2026, 13:28

Геркус: «Краснодар» выглядит ослабевшим, «Спартак» будет конкурентом «Зенита»

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус назвал «Краснодар» и «Спартак» основными конкурентами «Зенита» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.





По его словам, «Краснодар» намерен соперничать с «Зенитом». Уход Сперцяна вынудил клуб искать ему замену, чтобы сохранить конкурентоспособность. Подобная ситуация возникала, когда «Краснодар» лишился Сулейманова, но тогда удалось найти подходящего игрока. Сейчас же команда выглядит менее уверенно, пояснил он.





«На бумаге — «Спартак» тоже будет конкурентом. Вот эти два клуба будут претендентами за титул. Но основным конкурентом «Зенита» в новом сезоне будет сам «Зенит». Они сами с собой борются», — добавил Геркус.