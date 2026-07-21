Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси объявил партнерам по национальной команде о завершении международной карьеры. Об этом в личном блоге сообщил журналист Эрнан Кастильо.
По словам репортера, футболист обратился к игрокам после финального матча чемпионата мира 2026 года. Журналист отметил, что речь Месси была крайне эмоциональной.
На прошедшем мировом первенстве 39-летний нападающий забил восемь мячей. Благодаря этому показателю он занял вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира, уступив только французу Килиану Мбаппе, на счету которого 10 голов.
Всего в составе национальной команды Месси провел 207 матчей. За время выступлений в сборной Аргентины форвард забил 125 голов.
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