Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

21 июля 2026, 09:43

Лионель Месси (Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов)

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси объявил партнерам по национальной команде о завершении международной карьеры. Об этом в личном блоге сообщил журналист Эрнан Кастильо.