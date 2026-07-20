Дмитрий Селюк отметил преимущество испанской сборной на протяжении всего финала ЧМ

20 июля 2026, 20:40

Дмитрий Селюк назвал победу Испании в финале ЧМ-2026 закономерной

Фото: Istock / Anton Vierietin

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. По его мнению, испанская команда полностью контролировала ход встречи и заслуженно завоевала титул. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Селюк признался, что ещё до начала турнира ожидал увидеть в финале Испанию и Англию, однако Аргентине удалось дойти до решающего матча благодаря игре Лионеля Месси.





«Был уверен в победе испанцев. Они показали очень сплочённый футбол на протяжении всего турнира. И когда команда соперников делает первый удар по воротам на 117-й минуте, это говорит о том, что Испания не дала Аргентине продохнуть», — заявил агент.