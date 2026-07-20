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Дмитрий Селюк отметил преимущество испанской сборной на протяжении всего финала ЧМ

Дмитрий Селюк назвал победу Испании в финале ЧМ-2026 закономерной
Фото: Istock / Anton Vierietin

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу сборной Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года. По его мнению, испанская команда полностью контролировала ход встречи и заслуженно завоевала титул. Об этом сообщает Metaratings.ru.



Селюк признался, что ещё до начала турнира ожидал увидеть в финале Испанию и Англию, однако Аргентине удалось дойти до решающего матча благодаря игре Лионеля Месси.

«Был уверен в победе испанцев. Они показали очень сплочённый футбол на протяжении всего турнира. И когда команда соперников делает первый удар по воротам на 117-й минуте, это говорит о том, что Испания не дала Аргентине продохнуть», — заявил агент.
По словам Селюка, победа Испании стала закономерным итогом финала, несмотря на то, что единственный гол был забит лишь в дополнительное время.

Также агент обратил внимание на успехи испанского футбола в целом. Он отметил, что впервые в истории чемпионами мира одновременно стали мужская и женская сборные одной страны, что, по его мнению, говорит о правильной системе подготовки футболистов.

Финал чемпионата мира завершился победой Испании над Аргентиной со счётом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Софья Метелева

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