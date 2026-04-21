Бывший гендиректор «Локомотива» высказался о лидерах клуба

21 апреля 2026, 16:57

Экс-гендиректор «Локомотива» Геркус заявил о спаде у лидеров клуба

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус проанализировал игру команды в текущем сезоне РПЛ и поделился ожиданиями от матча 26-го тура с «Зенитом».





По его мнению, московский клуб сейчас выглядит слабее, чем осенью. Тем не менее «Локомотив» идёт третьим и сохраняет шансы на бронзу. Конкуренты теряют очки — «Балтика» сыграла вничью с «Краснодаром», а ЦСКА, похоже, выбыл из борьбы за медали. Реальным соперником остаётся «Спартак».





«Кроме того, у лидеров спад. Воробьёв и Карпукас не дают того качества. Это те ребята, чьи агенты борются за контракты. Не знаю, что влияет, но того, что у них хуже идёт игра, невозможно не заметить. Также у «Локо» коротковатая скамейка», — цитирует Геркуса Metaratings.ru.



