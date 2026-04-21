Экс-тренер «Локомотива» высказался о противостоянии клуба с «Зенитом» после рестарта сезона в РПЛ
Тренер Черевченко: «Локомотив» может отобрать очки у «Зенита»
Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о выступлении красно-зеленых после рестарта сезона в РПЛ, а также оценил их реальные шансы на титул.
После 25 туров «Локомотив» с 48 очками занимает третье место в таблице. 22 апреля в Москве команда Михаила Галактионова примет лидирующий «Зенит» (55 баллов). Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.
«Ещё есть возможность вмешаться в чемпионскую гонку победой над «Зенитом». Сейчас петербуржцы на ходу, но «Локомотив» может отобрать у них очки», — сказал собеседник Metaratings.ru.Ранее Черевченко высказался о поражении «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом».