Бывший гендиректор «Спартака» Первак: Станкович переиграл Семака чисто технически

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак поделился впечатлениями от матча с питерским «Зенитом», в котором «урасно-белые» победили со счётом 2:1. По мнению функционера, сербский тренер столичного клуба Деян Станкович переиграл своего коллегу из города на Неве.
Об этом он заявил в разговоре с порталом Metaratings.ru. Специалист в первую очередь отметил отличную игру обеих команд в центральном матче тура, а также серьёзную борьбу с обилием фолов, что стало уже визитной карточкой «дерби двух столиц».
Он напомнил, что три предыдущих встречи между этими соперниками закончились нулевыми ничьими, а в последний раз «красно-белые» обыгрывали команду из Санкт-Петербурга в 2017 году. Раньше «Спартак» играл по-другому, а эта встреча стала как бы антиподом предшествующих матчей команд, к чему «Зенит» оказался явно не готов, заключил Дмитрий Первак.
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«В чём "Спартаку" повезло? "Зенит" просто не смог с этим справиться. Технически Станкович переиграл Семака. Семак не был готов к такой серьёзной борьбе», — сказал Первак.
Он напомнил, что три предыдущих встречи между этими соперниками закончились нулевыми ничьими, а в последний раз «красно-белые» обыгрывали команду из Санкт-Петербурга в 2017 году. Раньше «Спартак» играл по-другому, а эта встреча стала как бы антиподом предшествующих матчей команд, к чему «Зенит» оказался явно не готов, заключил Дмитрий Первак.
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Александр Бойцов