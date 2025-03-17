Бывший гендиректор «Спартака» Первак: Станкович переиграл Семака чисто технически

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак поделился впечатлениями от матча с питерским «Зенитом», в котором «урасно-белые» победили со счётом 2:1. По мнению функционера, сербский тренер столичного клуба Деян Станкович переиграл своего коллегу из города на Неве.