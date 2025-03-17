Дмитрий Волков, вне всякого сомнения, является не только лучшим доигровщиком Pari Суперлиги, но и всего мирового всего мирового волейбола. В свои 29 лет он находится в самом расцвете сил и помогает клубу «Зенит-Казань» завоёвывать новые трофеи.