Фото: istockphoto/FotografieLink
Двухнедельная пауза в чемпионате МИР Российской премьер-лиги (РПЛ), во время которой запланированы товарищеские матчи национальной сборной, отнюдь не пойдёт на пользу столичному «Спартаку». Ведь клуб сейчас набрал отличный ход.
Такое мнение высказала бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская. В разговоре с порталом Metaratings.ru она отметила, что перерыв в турнире однозначно помешает команде сохранить игровой тонус.
Не стоит также забывать, что игроки после поездок в сборные своих стран окажутся в разном функциональном состоянии. Футболистам из Южной Америки предстоят дальние перелёты, а те, кто не будет задействован в национальных командах, останутся без игровой практики, заключила Смородская.
После 21 тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка и опережая имеющий столько же баллов «Зенит» по дополнительным показателям. От лидирующего «Краснодара» столичный клуб отстаёт на три очка. В последних девяти играх «Спартак» одержал восемь побед, уступив лишь однажды — в позапрошлом туре казанскому «Рубину».
Читайте также:
«Все рады его возвращению»: Павлюченко оценил внеплановый вызов Дзюбы в сборную
Ряды «Спартака» может пополнить нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур
Полузащитник «Спартака» Игнатов полностью восстановился после травмы
«Пауза помешает "Спартаку", потому что они набрали ход, и им бы дальше играть. "Красно-белые" сейчас хорошо выглядят физически», — сказала бывший спортивный функционер.
Не стоит также забывать, что игроки после поездок в сборные своих стран окажутся в разном функциональном состоянии. Футболистам из Южной Америки предстоят дальние перелёты, а те, кто не будет задействован в национальных командах, останутся без игровой практики, заключила Смородская.
После 21 тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка и опережая имеющий столько же баллов «Зенит» по дополнительным показателям. От лидирующего «Краснодара» столичный клуб отстаёт на три очка. В последних девяти играх «Спартак» одержал восемь побед, уступив лишь однажды — в позапрошлом туре казанскому «Рубину».
Читайте также:
«Все рады его возвращению»: Павлюченко оценил внеплановый вызов Дзюбы в сборную
Ряды «Спартака» может пополнить нападающий молодёжной сборной Ирана Реза Гандипур
Полузащитник «Спартака» Игнатов полностью восстановился после травмы
Александр Бойцов