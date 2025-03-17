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«Сборная мешает "Спартаку"»: Смородская считает, что пауза в РПЛ повредит столичному клубу

Смородская: Пауза на матчи сборной не пойдёт на пользу московскому «Спартаку»
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Двухнедельная пауза в чемпионате МИР Российской премьер-лиги (РПЛ), во время которой запланированы товарищеские матчи национальной сборной, отнюдь не пойдёт на пользу столичному «Спартаку». Ведь клуб сейчас набрал отличный ход.
Такое мнение высказала бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская. В разговоре с порталом Metaratings.ru она отметила, что перерыв в турнире однозначно помешает команде сохранить игровой тонус.

«Пауза помешает "Спартаку", потому что они набрали ход, и им бы дальше играть. "Красно-белые" сейчас хорошо выглядят физически», — сказала бывший спортивный функционер.

Не стоит также забывать, что игроки после поездок в сборные своих стран окажутся в разном функциональном состоянии. Футболистам из Южной Америки предстоят дальние перелёты, а те, кто не будет задействован в национальных командах, останутся без игровой практики, заключила Смородская.

После 21 тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка и опережая имеющий столько же баллов «Зенит» по дополнительным показателям. От лидирующего «Краснодара» столичный клуб отстаёт на три очка. В последних девяти играх «Спартак» одержал восемь побед, уступив лишь однажды — в позапрошлом туре казанскому «Рубину».

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#сборная россии
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб
16 марта 2025, 02:43

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в гостевом матче НХЛ против «Сан-Хосе», продолжая приближаться к историческому рекорду Уэйна Гретцки. До рекорда Овечкину остается еще семь голов.
По данным статистики лиги, которую передает ТАСС, это 887-я шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Канадский форвард Гретцки, чей рекорд составляет 894 гола, остаётся единственным игроком, опережающим россиянина. Матч с «Сан-Хосе» стал для «Вашингтона» 67-м в текущем сезоне, где команде предстоит сыграть ещё 15 игр.

7 марта сообщалось, что официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.

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#рекорд
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Российский блогер Милохин выиграл второй боксерский бой подряд
Блогер Даня Милохин победно нокаутировал молдаванина Жосана в боксерском бою
16 марта 2025, 00:22

Даня Милохин (Фото: Instagram* @danya_milokhin)

Российский блогер Даня Милохин одержал вторую победу в карьере на профессиональном боксёрском ринге. Информация опубликована на сайте лиги, организовавшей бой, где Милохин нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана в четвёртом раунде.
Бой прошел в Кишиневе (весовая категория до 69 кг).

16 февраля 2024 года Милохин дебютировал в боксе, победив техническим нокаутом индийского блогера Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Тогда он вышел под гимн России и с национальным флагом.

«Простите, я хотел продлить бой и добить его в третьем раунде, не ожидал, что все закончится так быстро», — сказал тогда после своего победного боя Милохин.
Даня Милохин является очень популярным видеоблогером, актером и музыкантом с более чем 3 миллионами подписчиков. Ему 23 года. В 2022 году Милохин принимал участие в телевизионном шоу «Ледниковый период. Снова вместе», где был партнером фигуристки Евгении Медведевой. В шоу «Правда за деньги» блогер также признался, что у него был роман с фигуристкой.

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Глава МОК обвинил РФ в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх-2024

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Глава МОК обвинил РФ в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх-2024
Глава МОК Бах обвинил РФ в скандале с боксершами Хелиф и Юйтин на Олимпиаде-2024
15 марта 2025, 23:40

Иман Хелиф (Фото: Instagram* @imane_khelif_10)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах связал гендерный скандал на боксёрском турнире Олимпиады-2024 в Париже с кампанией фейковых новостей из России. Об этом он заявил в интервью Reuters, материалы передает РИА Новости.
Речь идёт о допуске к соревнованиям тайваньской спортсменки Линь Юйтин и алжирки Иман Хелиф, ранее не прошедших гендерные тесты Международной боксёрской ассоциации (IBA). Несмотря на это, МОК разрешил их участие, и обе завоевали золотые медали.

«Обсуждения (на тему гендерного теста и уровня тестостерона) не имели ничего общего с реальностью», — объявил Бах.
Он подчеркнул, что спортсменки «рождены, воспитаны и соревновались как женщины», а обсуждения их статуса основаны на дезинформации.

Линь Юйтин (Фото: Instagram* @boxing_ting)

«Я не считаю это (скандал на Олимпиаде в Париже) реальным кризисом, потому что все обсуждение базировалось на кампании фейковых новостей из России. Это была часть многих кампаний фейковых новостей из России, с которыми нам пришлось иметь дело перед Олимпиадой и после нее», — сказал Бах.
Ранее издание Le Correspondant со ссылкой на журналиста Джаффара Айта Аудиа опубликовало неподтверждённое медицинское заключение о наличии у Хелиф мужских половых признаков. МОК отказался комментировать этот документ.

5 ноября 2024 года президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами после публикации медицинского отчета, согласно которому олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф является мужчиной.

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Тренер Муслима Магомедова: Наша цель — UFC. PFL — лишь запасной вариант

«Играю за команду с гордостью!»: Дмитрий Волков назвал волейбольный «Зенит-Казань» легендарным клубом

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Тренер Муслима Магомедова: Наша цель — UFC. PFL — лишь запасной вариант
Тренер Муслима Магомедова заявил о намерении его подопечного перейти в UFC
14 марта 2025, 17:20

Фото: istockphoto/Andy___Gin

Бывший чемпион АСА в полутяжелом весе Муслим Магомедов и его штаб планируют перейти в ведущую спортивную организацию, проводящую бои без правил, — UFC. Об этом заявил главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он сообщил, что вопрос будущего российского бойца должен решиться до конца текущего года. По словам специалиста, в качестве запасного варианта рассматривается также другая лига боевых единоборств — PFL.

Мы хотим попасть в UFC. Надеемся, что достигнем цели — подписать его в лигу Даны Уайта. Я реально вижу его ближайшим чемпионом UFC», — сказал Магомедалиев.

Муслим Магомедов — бывший и непобеждённый чемпион АСА в полутяжелом весе. Его рекорд составляет 15 побед и ни одного поражения. В декабре 2024 года он должен был провести защиту титула против Адлана Ибрагимова, однако во время процедуры взвешивания превысил лимит весовой категории более чем на пять килограммов. По регламенту Магомедов был лишён чемпионского пояса.

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«Играю за команду с гордостью!»: Дмитрий Волков назвал волейбольный «Зенит-Казань» легендарным клубом
Волейболист Дмитрий Волков надеется ещё завоевать международные призы для России
14 марта 2025, 15:32

Фото: istockphoto/razihusin

Дмитрий Волков, вне всякого сомнения, является не только лучшим доигровщиком Pari Суперлиги, но и всего мирового всего мирового волейбола. В свои 29 лет он находится в самом расцвете сил и помогает клубу «Зенит-Казань» завоёвывать новые трофеи.
В большом интервью порталу Metaratings.ru спортсмен рассказал о ситуации в команде и в чемпионате, поделился планами на будущее, а также объяснил, почему не уехал играть в Италию, хотя его настойчиво туда приглашали. По словам Дмитрия, его семье с маленьким ребёнком, пожалуй, лучше было оставаться в России, но жена настаивала на переезде. Однако переговоры в нынешнем сезоне начались довольно рано, поэтому у Волкова не сложилось целостного впечатления о том, как будет выглядеть команда, за что бороться и какова будет его роль в коллективе.

«А прыгать в бездну – не думаю, что это было бы правильным решением, и это не в моём характере», — пояснил волейболист.

Впрочем небольшой вояж за границу Дмитрий всё же совершил. Он отправился в своеобразную двухнедельную командировку на Кипр, где заключил краткосрочный контракт с клубом «Аль-Райан». Выиграв вместе с командой трофей, Волков вернулся в столицу Татарстана и помогает клубу «Зенит-Казань» в борьбе за очередной титул внутри страны.

«Для меня "Зенит-Казань" — легендарное место, я рад, что подписал контракт с командой ещё на один сезон», — говорит волейболист.

Он признаётся, что очень скучает по международным матчам и надеется, что ещё сможет завоевать трофеи для страны с клубом и сборной России. Дмитрий уверен, что казанский клуб обязательно был бы в числе фаворитов Лиги чемпионов и боролся бы за победу в турнире. Что же до личной мечты на спортивной стезе, то Волков однозначно сказал — победа на Олимпиаде со сборной страны.

«Я ведь ещё совсем не старый», — с улыбкой заключил спортсмен.

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