Бывший главный тренер «Ахмата» назвал чемпиона этого сезона в Российской Премьер-Лиге

18 июля 2025, 19:26

Сергей Ташуев высказался о шансах «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне

Фото: Istock/Manuel-F-O

Российский футбольный тренер Сергей Ташуев выразил своё мнение о шансах московского «Динамо» на победу в Российской Премьер-Лиге.





В беседе с «Metaratings.ru» Ташуев заявил о возможности «бело-голубых» стать победителями.

«Динамо» заявляет о своих больших амбициях и хочет наконец-то что-то выиграть. У клуба отличный состав, он может наконец выстрелить в новом сезоне. Верю ли я в это? Это не вопрос веры, а вопрос анализа. Я допускаю, что «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне», — высказался экс-главный тренер «Ахмата».