Бывший главный тренер «Ахмата» назвал чемпиона этого сезона в Российской Премьер-Лиге
Сергей Ташуев высказался о шансах «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне
Российский футбольный тренер Сергей Ташуев выразил своё мнение о шансах московского «Динамо» на победу в Российской Премьер-Лиге.
В беседе с «Metaratings.ru» Ташуев заявил о возможности «бело-голубых» стать победителями.
«Динамо» заявляет о своих больших амбициях и хочет наконец-то что-то выиграть. У клуба отличный состав, он может наконец выстрелить в новом сезоне. Верю ли я в это? Это не вопрос веры, а вопрос анализа. Я допускаю, что «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне», — высказался экс-главный тренер «Ахмата».В следующем сезоне Российской Премьер-Лиги аналитики компании BetBoom считают, что футбольный клуб из Москвы стоит на четвёртом месте в списке главных фаворитов на победу сразу после «Зенита», «Краснодара» и «Спартака». Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» откроет матчем с «Балтикой» 18 июля.