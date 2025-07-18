«Жирона» нацелилась на лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна
Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в испанской «Жироне». Отмечается, что клуб из Испании изучает возможность трансфера 25-летнего хавбека.
По информации Metaratings.ru, представители игрока уже провели переговоры с «Жироной» и обсудили возможный переход. Сам Сперцян готов к переезду в Испанию.
В минувшем сезоне Сперцян стал чемпионом России в составе «Краснодара», забив 11 голов и отдав 7 результативных передач в 28 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.
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