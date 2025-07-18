Бывший президент «Локомотива» высказалась о совмещении Карпина

18 июля 2025, 18:03

Ольга Смородская считает совмещение постов Карпиным нормальным

Фото: Istock/thomas-bethge

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила своё мнение о совмещении постов в «Динамо» и сборной России Валерием Карпиным.





Смородская в разговоре с «РБ Спорт» заявила, что совмещение работы заслуженного мастера спорта России Карпиным она не считает «непозволительным».

«На мой взгляд, совмещение постов Карпиным — это нормально. Сейчас, когда у сборной нет официальных матчей, больших соревнований. Есть недовольные клубы? Они пусть смотрят в свою тарелку — это решает РФС, клуб и сам тренер. Если все согласны, какие могут быть вопросы?» — высказалась спортивный менеджер.