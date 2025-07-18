Бывший президент «Локомотива» высказалась о совмещении Карпина
Ольга Смородская считает совмещение постов Карпиным нормальным
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила своё мнение о совмещении постов в «Динамо» и сборной России Валерием Карпиным.
Смородская в разговоре с «РБ Спорт» заявила, что совмещение работы заслуженного мастера спорта России Карпиным она не считает «непозволительным».
«На мой взгляд, совмещение постов Карпиным — это нормально. Сейчас, когда у сборной нет официальных матчей, больших соревнований. Есть недовольные клубы? Они пусть смотрят в свою тарелку — это решает РФС, клуб и сам тренер. Если все согласны, какие могут быть вопросы?» — высказалась спортивный менеджер.Следует отметить, что ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных и генеральный директор «Спартака» Олег Малышев публично выразили своё отрицательное отношение к совмещению постов в сборной России и «Динамо» Валерием Карпиным.