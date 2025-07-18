Александр Филин заявил, что ничего не понимает в российском футболе

18 июля 2025, 19:15

Филин: российский футбол — это очень интересно, но ничего не понятно

Фото: iStock/matimix

Футболист «Балтики» Александр Филин рассказал о том, как отреагировал на то, что «Пари НН» проиграл в стыковых матчах, но при этом остался в РПЛ.





По его словам, конец сезона показал, что российский футбол может развернуться во все стороны.





«Это касаемо и Премьер-Лиги, и Первой лиги, Второй… Всех лиг. Очень интересно. Ничего не понятно», — цитирует Филина Metaratings.