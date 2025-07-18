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Александр Филин заявил, что ничего не понимает в российском футболе

Филин: российский футбол — это очень интересно, но ничего не понятно
Фото: iStock/matimix

Футболист «Балтики» Александр Филин рассказал о том, как отреагировал на то, что «Пари НН» проиграл в стыковых матчах, но при этом остался в РПЛ.



По его словам, конец сезона показал, что российский футбол может развернуться во все стороны.

«Это касаемо и Премьер-Лиги, и Первой лиги, Второй… Всех лиг. Очень интересно. Ничего не понятно», — цитирует Филина Metaratings.

«Пари НН» в сезоне-2024/2025 расположился на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ.

Ранее бывший президент «Локомотива» прокомментировала ситуацию с «Уралом», который не попал в РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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