Александр Филин заявил, что ничего не понимает в российском футболе
Филин: российский футбол — это очень интересно, но ничего не понятно
Футболист «Балтики» Александр Филин рассказал о том, как отреагировал на то, что «Пари НН» проиграл в стыковых матчах, но при этом остался в РПЛ.
По его словам, конец сезона показал, что российский футбол может развернуться во все стороны.
«Это касаемо и Премьер-Лиги, и Первой лиги, Второй… Всех лиг. Очень интересно. Ничего не понятно», — цитирует Филина Metaratings.
«Пари НН» в сезоне-2024/2025 расположился на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ.
Ранее бывший президент «Локомотива» прокомментировала ситуацию с «Уралом», который не попал в РПЛ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».