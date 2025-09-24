Бывший главный тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ

24 сентября 2025, 16:42

Ташуев: игроки «Спартака» сходят с ума от постоянной смены схем

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с Metaratings.ru поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.





По его словам, «Спартаку» необходимо прекратить хаотичные изменения схем, чтобы достичь успеха.





«Чтобы поставить одну схему, нужен сезон. А тренерский штаб «Спартака» меняет схему от случая к случаю. Игроки «Спартака» сходят с ума от постоянной смены схем. Надо взять одну схему и оттачивать её», — пояснил Ташуев.