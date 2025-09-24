Бывший главный тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ
Ташуев: игроки «Спартака» сходят с ума от постоянной смены схем
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с Metaratings.ru поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
По его словам, «Спартаку» необходимо прекратить хаотичные изменения схем, чтобы достичь успеха.
«Чтобы поставить одну схему, нужен сезон. А тренерский штаб «Спартака» меняет схему от случая к случаю. Игроки «Спартака» сходят с ума от постоянной смены схем. Надо взять одну схему и оттачивать её», — пояснил Ташуев.
В матче девятого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сначала проигрывал «Крыльям Советов» со счётом 0:1, однако в итоге одержал победу – 2:1. Под руководством Деяна Станковича команда набрала 15 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на четыре балла.