«Он много нас выручает»: Обляков объяснил, почему Акинфеев — фундамент ЦСКА
Иван Обляков назвал Игоря Акинфеева одним из лучших вратарей России
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал вратаря команды Игоря Акинфеева одним из лучших голкиперов России.
В беседе с «Metaratings.ru» Обляков подчеркнул, что Акинфеев регулярно помогает команде своими сейвами.
«Акинфеев в 39 лет всё ещё на топ-уровне? Да, Игорь — один из лучших в России. Он много нас выручает, всё-таки мы одна из самых мало пропускающих команд в лиге. Без сомнений, он на высоте», — сказал футболист.В текущем сезоне РПЛ Игорь Акинфеев провёл девять матчей, в которых пропустил восемь мячей. Один из этих матчей голкипер закончил «на ноль». После девяти туров чемпионата ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 18 очков.
В следующем туре команда сыграет с «Балтикой». Встреча запланирована на 28 сентября и начнется в 14:30 по московскому времени.