«Нет ярких личностей»: Колосков поставил диагноз «Краснодару»

Колосков оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в сезоне 2025/26
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева побороться за чемпионский титул в сезоне 2025/26.
В беседе с «Metaratings.ru» Колосков заявил, что команде необходимо набирать очки в матчах с конкурентами.
«Проблема «Краснодара» в том, что кроме Кордобы нет ярких личностей. Команда хорошая, сыгранная, мотивированная, физически готова, футболисты самоотверженные», — высказался Вячеслав.Эксперт добавил, что игра с «Зенитом» показала более высокое индивидуальное мастерство соперника. Колосков подчеркнул, что без агрессивной коллективной игры команде не повторить успех прошлого сезона, и ей нужны футболисты, которые повысят потенциал.
Основной яркий игрок «Краснодара» — Хуан Кордоба. В этом сезоне он провёл 12 матчей, забил четыре гола и отдал две передачи.