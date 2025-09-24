«Нет ярких личностей»: Колосков поставил диагноз «Краснодару»

24 сентября 2025, 15:42

Колосков оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в сезоне 2025/26

Фото: Istock/Ohmega1982

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева побороться за чемпионский титул в сезоне 2025/26.





В беседе с «Metaratings.ru» Колосков заявил, что команде необходимо набирать очки в матчах с конкурентами.

«Проблема «Краснодара» в том, что кроме Кордобы нет ярких личностей. Команда хорошая, сыгранная, мотивированная, физически готова, футболисты самоотверженные», — высказался Вячеслав.

