Футболист Титов назвал джокеров ЦСКА и «Спартака» и удивил прогнозом на дерби

24 октября 2026, 21:59

Футболист Титов: «Спартак» не проиграет ЦСКА и будет небольшим фаворитом

Фото: Istock/bildobjektiv

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов перед дерби с ЦСКА назвал главных джокеров обеих команд и дал прогноз на матч.





В беседе с Metaratings.ru Титов выделил в ЦСКА Кисляка, Облякова и Кругового — по его мнению, эта тройка, а не иностранцы, лидирует в команде и составляет основу сборной России.

«Что касается «Спартака» — Барко, Маркиньос, Угальде, Солари — это та четвёрка, на которую все рассчитывают. Возможно, ещё Даку, который делает дубль два матча подряд. Но мне кажется, скорее всего, мы опять увидим в старте Угальде», — отметил полузащитник.

«У меня есть ощущение, что «Спартак» эту игру точно не проиграет. А учитывая, в какой неплохой форме находится команда, они будут небольшим фаворитом лично для меня», — заявил футболист.