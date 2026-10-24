Футболист Титов назвал джокеров ЦСКА и «Спартака» и удивил прогнозом на дерби
Футболист Титов: «Спартак» не проиграет ЦСКА и будет небольшим фаворитом
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов перед дерби с ЦСКА назвал главных джокеров обеих команд и дал прогноз на матч.
В беседе с Metaratings.ru Титов выделил в ЦСКА Кисляка, Облякова и Кругового — по его мнению, эта тройка, а не иностранцы, лидирует в команде и составляет основу сборной России.
«Что касается «Спартака» — Барко, Маркиньос, Угальде, Солари — это та четвёрка, на которую все рассчитывают. Возможно, ещё Даку, который делает дубль два матча подряд. Но мне кажется, скорее всего, мы опять увидим в старте Угальде», — отметил полузащитник.Вопрос о вратаре спортсмен оставил на усмотрение тренера вратарей. Он пояснил, что для Помазуна, долго игравшего в ЦСКА, матч может стать особенным, а Максименко есть что доказывать. Оба голкипера, по мнению Титова, достойны места в составе, но ошибки Помазуна в матче с «Родиной» могут повлиять на решение штаба.
«У меня есть ощущение, что «Спартак» эту игру точно не проиграет. А учитывая, в какой неплохой форме находится команда, они будут небольшим фаворитом лично для меня», — заявил футболист.Матч 12-го тура РПЛ пройдёт 25 октября на поле ЦСКА, начало — в 16:00 мск.