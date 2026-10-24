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«Снимаю шляпу»: Агент Тюкавина объяснил поражение «Динамо» от «Акрона»

Агент Сафонов назвал поражение «Динамо» от «Акрона» хорошим уроком
Фото: Istock/Andreyuu

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал поражение московской команды от «Акрона» (1:3) в 12-м туре РПЛ.



В беседе с Metaratings.ru Сафонов назвал поражение «бело-голубых» от тольяттинского клуба неприятным, но отметил, что это футбол.

«Наверное, есть причины, по которым в первом тайме плохо играли. Команда не могла вылететь, игра началась рано, но условия у всех одинаковые. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Ничего страшного не случилось, но сейчас команда встряхнётся. Это хороший урок для москвичей: расслабляться нельзя, но я снимаю шляпу перед «Акроном». Непросто играть с командами, которые находятся внизу таблицы, потому что они постоянно отнимают очки у лидеров. Так и случилось», — заявил он.
После 12 туров «Динамо» набрало 25 очков и на момент завершения встречи сохраняло первое место в РПЛ. Поражение прервало семиматчевую победную серию команды в чемпионате.
Ольга Щелокова

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