«Снимаю шляпу»: Агент Тюкавина объяснил поражение «Динамо» от «Акрона»
Агент Сафонов назвал поражение «Динамо» от «Акрона» хорошим уроком
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал поражение московской команды от «Акрона» (1:3) в 12-м туре РПЛ.
В беседе с Metaratings.ru Сафонов назвал поражение «бело-голубых» от тольяттинского клуба неприятным, но отметил, что это футбол.
«Наверное, есть причины, по которым в первом тайме плохо играли. Команда не могла вылететь, игра началась рано, но условия у всех одинаковые. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Ничего страшного не случилось, но сейчас команда встряхнётся. Это хороший урок для москвичей: расслабляться нельзя, но я снимаю шляпу перед «Акроном». Непросто играть с командами, которые находятся внизу таблицы, потому что они постоянно отнимают очки у лидеров. Так и случилось», — заявил он.После 12 туров «Динамо» набрало 25 очков и на момент завершения встречи сохраняло первое место в РПЛ. Поражение прервало семиматчевую победную серию команды в чемпионате.