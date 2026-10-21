«Заслужил фарт»: Веретенников назвал главную причину успеха ЦСКА в нынешнем сезоне
Футболист Веретенников: ЦСКА заслуженно находится в группе лидеров РПЛ
Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников оценил выступление ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В беседе с Metaratings.ru футболист высказался о турнирном положении московской команды.
«ЦСКА заслужил свой фарт. Везёт тому, кто везёт. Можно сказать, что армейцам немного повезло с календарём. Но команда впервые проиграла только в 11-м туре, и здесь дело уже не в удаче. Повторюсь, ЦСКА мог и победить «Динамо». Армейцы заслуженно находятся в группе лидеров чемпионата», — сказал Веретенников.После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 22 очками. В следующем туре армейцы дома сыграют со «Спартаком». Матч состоится 25 октября и начнётся в 16:00 по московскому времени.