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«Заслужил фарт»: Веретенников назвал главную причину успеха ЦСКА в нынешнем сезоне

Футболист Веретенников: ЦСКА заслуженно находится в группе лидеров РПЛ
Фото: Istock/Anton Vierietin

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников оценил выступление ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).



В беседе с Metaratings.ru футболист высказался о турнирном положении московской команды.

«ЦСКА заслужил свой фарт. Везёт тому, кто везёт. Можно сказать, что армейцам немного повезло с календарём. Но команда впервые проиграла только в 11-м туре, и здесь дело уже не в удаче. Повторюсь, ЦСКА мог и победить «Динамо». Армейцы заслуженно находятся в группе лидеров чемпионата», — сказал Веретенников.
После 11 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 22 очками. В следующем туре армейцы дома сыграют со «Спартаком». Матч состоится 25 октября и начнётся в 16:00 по московскому времени.
Ольга Щелокова

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