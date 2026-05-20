Бывший главный тренер «Динамо» высказался о результатах клуба в РПЛ

Тренер Бышовец: хорошую команду в «Динамо» можно построить при наличии времени

Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал выступление «бело-голубых» в завершившемся сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги. Он поделился мнением о будущем команды.





По словам Бышовца, в беседе с Metaratings.ru, несмотря на неудачный сезон, состав динамовцев внушает оптимизм. Он отметил, что команде не требуется серьезное усиление, а оснований для кадровых изменений нет.



В качестве подтверждения своих слов эксперт привел матчи с «Краснодаром» в чемпионате и Кубке России. Бышовец выразил уверенность, что при наличии времени главный тренер «Динамо» Ролан Гусев сумеет построить хорошую команду.



По итогам сезона-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом России в 12-й раз в истории стал «Зенит» (68 очков), опередивший «Краснодар» на два балла.



