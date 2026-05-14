В Махачкале ожидают до 10 тысяч зрителей на матче РПЛ «Динамо» – «Спартак»
В пресс-службе махачкалинского «Динамо» рассказали, сколько тысяч билетов реализовано на матч 30-го тура РПЛ против «Спартака». Об этом пишет Metaratings.ru.
Количество зрителей пока неизвестно — в Дагестане болельщики обычно покупают билеты за два дня до матча, отметили в пресс-службе. На текущий момент продано около 6 тысяч билетов. В зависимости от погоды, ожидается, что на стадион придут 8-10 тысяч человек.
По прогнозу, в день игры в Каспийске будет идти сильный дождь, что может снизить посещаемость. Однако в клубе уверены, что команда получит хорошую поддержку болельщиков в важном матче сезона, добавили в пресс-службе махачкалинской команды.
После 29 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Спартак», с 51 баллом, находится на четвёртом месте. 17 мая «Динамо» встретится с «Спартаком» в рамках 30-го тура РПЛ. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.
