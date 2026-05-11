Бывший полузащитник «Спартака» оценил шансы «Локомотива» на бронзу в РПЛ
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу красно-белых над «Рубином» (2:1) в 29-м туре РПЛ. По его словам, москвичи с первых минут действовали агрессивно, поскольку им было необходимо брать очки, что и позволило забить быстрый гол.
Как пишет Metaratings.ru, пропущенный мяч в концовке встречи он назвал досадной случайностью, не повлиявшей на итоговый результат. При этом Гаврилов считает, что в последнем туре «Спартаку» будет крайне сложно завоевать бронзовые медали, так как команда уже не контролирует свою судьбу. Эксперт выразил уверенность, что «Локомотив» не упустит третье место.
Напомним, после победы над «Рубином» «Спартак» занимает четвертое место с 51 очком. Заключительный матч сезона команда Хуана Карлоса Карседо проведет 17 мая на выезде против махачкалинского «Динамо».
Начало в 18:00 по Москве.
Читайте также: