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Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев поделился впечатлениями от игры «Спартак» — «Краснодар»

Хасанби Биджиев: Оборона «Краснодара» справилась с давлением «Спартака»
Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в беседе с «РБ Спорт» поделился впечатлениями от игры «Спартак» — «Краснодар».



В третьем туре РПЛ «Краснодар» одержал уверенную победу над соперником со счетом 2:1. Три гола — Манфред Угальде, Лукас Оласа и Батчи — принесли команде успех.

Биджиев высоко оценил уровень игры. В первом голе «Спартака» важную роль сыграли действия Угальде, который продемонстрировал умение менять направление движения в штрафной площади соперника.

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» также отметил опасные подачи Маркиньоса. После пропущенного гола «Краснодар» быстро пришел в себя и организовал контратаку. В концовке матча «Спартак» усилил давление, но «Краснодар» успешно справился с этим испытанием, благодаря качественной обороне, заключил он.

В следующем туре «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой», а «Краснодар» примет грозненский «Ахмат».

Екатерина Коршунова

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