Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев поделился впечатлениями от игры «Спартак» — «Краснодар»

10 августа 2026, 16:14

Хасанби Биджиев: Оборона «Краснодара» справилась с давлением «Спартака»

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в беседе с «РБ Спорт» поделился впечатлениями от игры «Спартак» — «Краснодар».