Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев поделился впечатлениями от игры «Спартак» — «Краснодар»
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев в беседе с «РБ Спорт» поделился впечатлениями от игры «Спартак» — «Краснодар».
В третьем туре РПЛ «Краснодар» одержал уверенную победу над соперником со счетом 2:1. Три гола — Манфред Угальде, Лукас Оласа и Батчи — принесли команде успех.
Биджиев высоко оценил уровень игры. В первом голе «Спартака» важную роль сыграли действия Угальде, который продемонстрировал умение менять направление движения в штрафной площади соперника.
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» также отметил опасные подачи Маркиньоса. После пропущенного гола «Краснодар» быстро пришел в себя и организовал контратаку. В концовке матча «Спартак» усилил давление, но «Краснодар» успешно справился с этим испытанием, благодаря качественной обороне, заключил он.
В следующем туре «Спартак» встретится на выезде с «Балтикой», а «Краснодар» примет грозненский «Ахмат».
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