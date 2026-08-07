Мамаев оценил старт сезона РПЛ

07 августа 2026, 13:12

Экс-футболист Мамаев: клубы «Динамо» и «Локомотив» доберут свои очки

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев подвел итоги первых туров Российской Премьер-Лиги. По его словам, отрадно видеть в лидерах «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», однако борьба только начинается.





Экс-футболист выразил надежду, что середняки вроде «Балтики» составят конкуренцию грандам, что сделает турнир более интригующим. Особое внимание Мамаев уделил положению московских клубов: «Динамо» и «Локомотив».





«Все адекватные люди уверены, что эти два клуба доберут свои очки», — цитирует Мамаева Metaratings.ru.