Мамаев оценил старт сезона РПЛ
Экс-футболист Мамаев: клубы «Динамо» и «Локомотив» доберут свои очки
Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев подвел итоги первых туров Российской Премьер-Лиги. По его словам, отрадно видеть в лидерах «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», однако борьба только начинается.
Экс-футболист выразил надежду, что середняки вроде «Балтики» составят конкуренцию грандам, что сделает турнир более интригующим. Особое внимание Мамаев уделил положению московских клубов: «Динамо» и «Локомотив».
«Все адекватные люди уверены, что эти два клуба доберут свои очки», — цитирует Мамаева Metaratings.ru.В третьем туре РПЛ «Локомотив» 8 августа примет «Акрон» (начало в 18:00 мск). «Динамо» 9 августа сыграет дома с махачкалинским «Динамо» (старт в 14:30).