«Спартак» пожаловался на судейство в матче РПЛ против «Ахмата»
Футбольный клуб «Спартак» подал обращение в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча второго тура Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) против «Ахмата». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.
Как сообщает портал Metaratings.ru, в клубе считают спорными два игровых момента. Один из них — пенальти, назначенный за игру рукой защитника Кристофера Ву перед ударом от ворот. Кроме того, во втором тайме, по мнению «Спартака», следовало назначить 11‑метровый удар из‑за возможного нарушения правил на полузащитнике Руслане Литвинове.
После двух туров подопечные Хуана Карлоса Карседо располагаются на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть очков. Лидерство удерживает петербургский «Зенит» из-за разницы по дополнительным показателям.
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