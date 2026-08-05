«Спартак» пожаловался на судейство в матче РПЛ против «Ахмата»

05 августа 2026, 06:28

«Спартак» подал жалобу на судейство в ЭСК после матча РПЛ с «Ахматом»

Фото: iStock/Dziurek

Футбольный клуб «Спартак» подал обращение в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча второго тура Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) против «Ахмата». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу москвичей.