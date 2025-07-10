Бывший главный тренер сборной России Сёмин высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Сёмин считает, что «Торпедо» несправедливо исключили из РПЛ
Фото: iStock/matimix

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался об исключении «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги.



По его мнению, данное решение является несправедливым.

«При чём здесь футбол? Я не понимаю. Нужно было принимать решение о смене руководителей «Торпедо». Это не олицетворение «Торпедо», потому что у них клуб с историей», — пояснил Сёмин в беседе с Metaratings.ru.

Бывший главный тренер сборной России выразил сожаление из-за того, что «Торпедо» и футбол «пострадали из-за определённых негодяев».

Напомним, в четверг, 10 июля, «Торпедо» официально исключили из РПЛ. Московский клуб не допустят до чемпионата из-за скандала с подкупом судей в Первой Лиге.

Екатерина Коршунова

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