Бывший главный тренер сборной России Сёмин высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Сёмин считает, что «Торпедо» несправедливо исключили из РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался об исключении «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги.
По его мнению, данное решение является несправедливым.
«При чём здесь футбол? Я не понимаю. Нужно было принимать решение о смене руководителей «Торпедо». Это не олицетворение «Торпедо», потому что у них клуб с историей», — пояснил Сёмин в беседе с Metaratings.ru.
Бывший главный тренер сборной России выразил сожаление из-за того, что «Торпедо» и футбол «пострадали из-за определённых негодяев».
Напомним, в четверг, 10 июля, «Торпедо» официально исключили из РПЛ. Московский клуб не допустят до чемпионата из-за скандала с подкупом судей в Первой Лиге.