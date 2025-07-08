Суд в Нидерландах решает судьбу экс-игрока «Спартака» Промеса

Квинси Промес (Фото: РИА Новости/Александр Ступников)

В Нидерландах проходит судебное заседание по делу бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса. Как сообщает телеграм-канал SHOT, его потребовали освободить.



Адвокат футболиста заявил, что у подзащитного есть время до конца августа, чтобы подписать контракт с клубом. По словам защитника, он сможет играть и зарабатывать, не покидая страну, а также ежемесячно отчитываться о своем местонахождении.

Напомним, Промесу грозит до 7,5 лет лишения свободы. Его обвиняют в причастности к контрабанде наркотиков и нанесении телесных повреждений своему брату. Футболист был задержан 12 июня в собственном доме в ОАЭ.

Лидия Пономарева

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